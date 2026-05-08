K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34）と女優・川口葵（27）夫妻が8日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。夫婦での旅行ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「現役お疲れ様旅行」と夫婦での旅行ショットを投稿した。

そしてハッシュタグで「#現役お疲れ様でした」、「#ダメージあるのでまだノンアルコール」、「#一緒に電車乗るの久しぶりだね」、「#筋トレしたいからってカバン持ってくれた」、「#引退したらマッチョになりたいらしい」と旅行の様子を記した。

最後に「いつもありがとう」と感謝の言葉を締めた。

ネットでは「お似合いの夫婦」「今まで我慢して来た事やできなかった事をめいっぱい楽しんでください」「いっぱい2人でゆっくりしてね」「素敵ですね」「素敵なご夫婦にほっこり」「色んなものを我慢して犠牲にして今までやってきたと思います。これからは自分のため家族のためにたくさん、たくさん楽しんでください」などの声があがった。

武尊は引退会見で「（妻は）自分の試合2〜3カ月前から仕事をセーブして、減量中は毎日、昼から買い物して料理を作ってくれた。子どもできたら仕事もできなくなるので、今は仕事をやりたい時期だと思うんですけど、その時間を僕に捧げてくれて、最後まで最高のパフォーマンスを作るために支えてくれた。（試合後に）本人にも伝えたんですけど“これからはワガママ言ってね。これからちゃんと幸せにするよ”と言いました」と妻への思いを告白していた。