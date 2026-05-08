俳優の大葉健二さんが亡くなったと7日、業務提携していた芸能事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式Xで発表された。71歳だった。

娘で声優の新葉（わかば）尚が同日、Xを更新し、声明を通じ追悼した。「お知らせにもありました通り父、大葉健二が5月6日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました」と伝えた。

そして「私も突然のことでまだ整理がついておらず、いろいろな感情が込み上げている状態ではありますが、きっと父なら笑いながら『泣いてないで、前向いて進め！』って言うと思うのでとにかく頑張ります」と記述。

最後に「お父さん まずは、本当にお疲れさまでした。そしてお父さんでいてくれて本当にありがとう。楽しい飲みの席が大好きだったお父さん。今はまだ旅の途中かもしれないけど、無事に着いたら大好きなお酒も飲んでおいしいご飯も沢山食べてどんちゃん騒ぎしながら笑って私達を見守っていて欲しいです！ 本当にありがとうございました！」と締めくくった。

別の投稿でも「拙い文章ではございますが、ご一読いただけましたらと思います。父が皆様とお話ししたこと 父が出演していた作品 そして大葉健二という俳優がいたこと ずっとずっと忘れないで 皆様の思い出として大切に大切していただけましたら娘の私としても幸いです。本当に本当にありがとうございました」とつづった。

若葉は195promotion所属の声優、女優。

以下、発表全文。

いつもお世話になっている皆様へ

お知らせにもありました通り父、大葉健二が5月6日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました。

生前、父を愛してくださり、沢山の応援の言葉をかけてくださったファンの皆様そして関係者の皆様、この言葉では決して伝えきることができないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

私も突然のことでまだ整理がついておらず、いろいろな感情が込み上げている状態ではありますが、きっと父なら笑いながら「泣いてないで、前向いて進め！」って言うと思うのでとにかく頑張ります。

父から与えもらったたくさんの愛、かけてもらった言葉。全てを大切にしながら、父の意志もしっかり受け継いでこれからも日々一つ一つの活動に真摯に向き合って参りたいと思います

お父さん

まずは、本当にお疲れさまでした。

そしてお父さんでいてくれて本当にありがとう。

楽しい飲みの席が大好きだったお父さん。

今はまだ旅の途中かもしれないけど、無事に着いたら大好きなお酒も飲んでおいしいご飯も沢山食べてどんちゃん騒ぎしながら笑って私達を見守っていて欲しいです！

本当にありがとうございました！

令和7年5月7日

新葉尚