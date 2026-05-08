中島啓太がボギーなし「65」で1差2位発進 金谷拓実17位、平田憲聖42位 米ツアー“裏大会”
＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 初日◇7日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞米国男子ツアーの“裏大会”は第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場し、6バーディ・ボギーなしの「65」をマークした中島啓太が6アンダー・2位タイの好発進を決めた。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
金谷拓実は4バーディ・1ボギーの「68」で回り、3アンダー・17位タイ。ルーキーの平田憲聖は3バーディ・1ダブルボギーの「70」でプレーし、1アンダー・42位タイで第1ラウンドを終えた。7アンダー・単独首位に立ったのは、「64」をマークしたマーティン・レアード（スコットランド）。1打差2位タイにアーロン・ライ（イングランド）、中島が続いた。今大会は、松山英樹らが参戦するシグネチャーイベント（昇格大会）「トゥルーイスト選手権」の裏大会。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝者にはフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー裏大会 第1ラウンドの成績
松山英樹、久常涼参戦 シグネチャー大会の第1R成績
ジョン・ラームがDPワールドツアーと“合意”へ 今季中のメンバー復帰でライダーカップ出場へ
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
金谷拓実は4バーディ・1ボギーの「68」で回り、3アンダー・17位タイ。ルーキーの平田憲聖は3バーディ・1ダブルボギーの「70」でプレーし、1アンダー・42位タイで第1ラウンドを終えた。7アンダー・単独首位に立ったのは、「64」をマークしたマーティン・レアード（スコットランド）。1打差2位タイにアーロン・ライ（イングランド）、中島が続いた。今大会は、松山英樹らが参戦するシグネチャーイベント（昇格大会）「トゥルーイスト選手権」の裏大会。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝者にはフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー裏大会 第1ラウンドの成績
松山英樹、久常涼参戦 シグネチャー大会の第1R成績
ジョン・ラームがDPワールドツアーと“合意”へ 今季中のメンバー復帰でライダーカップ出場へ
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート