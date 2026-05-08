畑岡奈紗6位、原英莉花と勝みなみ10位発進 山下美夢有は出遅れ
＜ミズホ・アメリカズオープン 初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。
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13人が出場する日本勢のトップは、「69」をマークした畑岡奈紗で3アンダー・6位タイ。原英莉花と勝みなみが2アンダー・10位タイ、ホストプロの古江彩佳が1アンダー・20位タイ、西郷真央、馬場咲希、岩井明愛がイーブンパー・37位タイにつけた。竹田麗央は1オーバー・56位タイ、山下美夢有が2オーバー・69位タイ、吉田優利が3オーバー・83位タイ、岩井千怜と笹生優花が4オーバー・94位タイ、櫻井心那が7オーバー・114位タイで第1ラウンドを終えた。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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