『THE KING OF FIGHTERS』Lucreaシリーズより「不知火舞」が登場
メガハウスは、『THE KING OF FIGHTERS』より「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」(25,300円)
人気ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』から「不知火舞」がLucrea(ルクリア)シリーズにて立体化。
数々のSNK作品に携わってきた“ヒロアキ先生”による完全新規書き下ろしを基に可憐で美しく再現している。
今回は作中での勝利ポーズをモチーフにしており、傘を片手に凛とした立ち姿からくノ一として引き締まった健康的な肉体美や、ほんのりと夕焼けの光を感じる衣装の色味など細部まで落とし込んでいる。
また、傘にはトレードマークである“日本一”の文字を再現し、特別感溢れる逸品に仕上がっている。
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
2026年10月発送予定「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」(25,300円)
数々のSNK作品に携わってきた“ヒロアキ先生”による完全新規書き下ろしを基に可憐で美しく再現している。
今回は作中での勝利ポーズをモチーフにしており、傘を片手に凛とした立ち姿からくノ一として引き締まった健康的な肉体美や、ほんのりと夕焼けの光を感じる衣装の色味など細部まで落とし込んでいる。
また、傘にはトレードマークである“日本一”の文字を再現し、特別感溢れる逸品に仕上がっている。
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