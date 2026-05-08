ＪＩＧＳＡＷがカイ気配で水準切り上げる、１～３月期営業６４％増益達成で大底離脱へ

ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914.T>がカイ気配スタートで底値ゾーンから急速に離脱する動きを示している。独自ソフトを使ったサーバーの自動監視システム及び制御などのソリューションを展開するほか、各種ＩｏＴ関連サービスを手掛ける。新規案件の獲得が進み足もとの業績は極めて好調に推移している。



７日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（２６年１～３月）の決算は、売上高が前年同期比１７％増の１０億３８００万円と四半期ベースで初めて１０億円台に乗せたほか、営業利益も同６４％増の２億４０００万円と大幅な伸びを達成した。これを材料視する形で上値を見込んだ投資マネーが流れ込んだ。同社の株価は中長期トレンドでみて大底圏にあるが、昨年１０月に大相場を演じ、４３００円近辺まで水準を切り上げた経緯があるだけに、足の速さに期待した短期筋の買いを誘引している。



出所：MINKABU PRESS