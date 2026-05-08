セキュアヴェイル <3042> [東証Ｓ] が5月8日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億0900万円→1億1500万円(前の期は3700万円)に5.5％上方修正し、増益率が2.9倍→3.1倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6100万円→6700万円(前年同期は8800万円)に9.8％増額し、減益率が30.7％減→23.9％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

開発経費等の償却済ソフトウェア製品の売上増加により、子会社の収益が改善し、その繰越欠損金の調整において、連結の法人税額が予想より少なくなる見込みです。その結果、親会社株主に帰属する当期純利益が前回公表予想を上回る見通しとなりました。なお、配当予想につきましては、変更はありません。（注）上記の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予定数値と異なる可能性があります。