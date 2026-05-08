アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦ラファエル・ペラルタは先月26日、イランの港へ向かうイラン船に対し海上封鎖を開始した。ラファエル・ペラルタは中東の海上安全保障と安定を支援するため、米第5艦隊の作戦区域に配備されている/US Navy

（CNN）米中央軍は7日、ホルムズ海峡を航行中の米軍艦艇に対しイランが「いわれのない」ミサイル、ドローン（無人機）、小型船による攻撃を仕掛けたとして、米軍がイランの軍事施設を標的にしたと発表した。

中央軍は報道発表で「米軍は5月7日、米海軍のミサイル駆逐艦がホルムズ海峡からオマーン湾へ向かう途中、イランによるいわれのない攻撃を迎撃し、自衛のための攻撃をもってこれに応じた」と述べた。

中央軍によると、米軍が標的としたイランの施設には「ミサイル・ドローンの発射拠点、指揮統制拠点、諜報（ちょうほう）・監視・偵察拠点」が含まれる。

「米海軍のミサイル駆逐艦トラクストン（DDG103）、ラファエル・ペラルタ（DDG115）、メイソン（DDG87）が国際海上航路を航行中に、イラン軍が複数のミサイル・ドローンを発射し、小型船による攻撃を仕掛けた。米国アセットは攻撃を受けていない」という。

イラン国営メディアの報道によると、ゲシュム島の商業施設がイラン治安部隊と「敵」との交戦で標的となった。

米中央軍は発表の中で、米軍は「事態のエスカレーションを望んでいない」ものの「米軍を守る態勢はできている」と述べた。