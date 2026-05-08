クリストファー・ノーラン監督最新作となる映画『オデュッセイア』（9月11日日本公開）に、ハリウッド俳優のマット・デイモンさんらハリウッドを代表するキャストが出演。そのメインビジュアルが公開されました。

映画は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄の活躍を描いた物語。トロイア戦争の終結後、イタケの王、オデュッセウスが家族の待つ故郷へ帰還を目指す姿が描かれます。

オデュッセウス役のマット・デイモンさんをはじめ、トム・ホランドさん、アン・ハサウェイさん、ロバート・パティンソンさん、ルピタ・ニョンゴさん、そしてゼンデイヤさん、シャーリーズ・セロンさんといったハリウッドを代表するキャストが出演します。

クリストファー・ノーラン監督は「この物語は3000年もの間、世代を超えて人々を魅了してきた。これは単なる“ひとつの物語”ではない。“物語そのもの”なんだ」と、今『オデュッセイア』を映画化する理由を明かしています。

そして今回公開されたメインビジュアルは、トロイの木馬を背に果敢に戦う主人公オデュッセウスの勇姿が描かれています。

撮影は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で行われ、クリストファー・ノーラン監督の20年越しの映像化だということです。