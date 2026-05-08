ママが帰宅してくつろぎ始めると、猫が近づいてきて……『可愛すぎる行動』に癒される人が続出「うらやましい」「ほのぼの癒された」
ママと一緒にくつろぎたい猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で2.3万回以上再生され、「甘えん坊さんだね」「私も一緒にお昼寝したい」といったコメントが寄せられました。
【動画：ママが帰宅してくつろぎ始めると、猫が近づいてきて……『可愛すぎる行動』】
ママとお昼寝したい
YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、ミヌエットのみにらくんの愛らしい日常が紹介されています。
ある日、ママが帰宅すると、みにらくんが部屋でのんびりとくつろいでいるのを発見。横になりながら前足をふわっと浮かせた、ちょっとユニークなポーズが印象的だったのだそうです。
ママも「少しだけ休もう」と部屋の真ん中で横になると、すぐにみにらくんが近づいてきました。まるで一緒に過ごしたいと言っているかのように、じっと見つめていたのだとか。
その後、みにらくんはママのお腹のあたりを前足でトントンとマッサージし始めました。思いがけない“お手伝い”に、ママも思わず笑みがこぼれたそうです。
ママのお腹をふみふみ
マッサージを終えたみにらくんは、そのままママのお腹の上をスタスタと通過。少し大胆な移動に、思わずくすっとしてしまいます。
そのまま向かった先は、ママの足元。足を伸ばしてみると、みにらくんはその間にすっぽりと収まり、落ち着いた様子でくつろぎ始めたのだそうです。
しばらく心地よさそうに過ごしていたものの、ふとした瞬間に、みにらくんはきょとんとした表情でママを見上げます。
まるで「どうしてそこにいるの？」とでも言いたげな、不思議そうなまなざしだったのだとか。その予想外の反応に、ママも思わず笑ってしまったのでした。
かまってほしい
別の日も、ママが帰宅してくつろいでいると、みにらくんがそっとお腹の上に乗ってきたのだそうです。
そのまま前足でやさしくこねるように動かしながら、喉をゴロゴロと鳴らしてご満悦な様子。安心しきった表情で、穏やかな時間を過ごしていました。
ママのそばで過ごすのが大好きな様子が伝わってくる、甘えん坊なみにらくん。
一緒にくつろぐひとときを楽しむ姿に、思わずほっとするような投稿となっていました。
投稿には、「飼い主さんとくつろぎたいんだね」「甘えん坊さん可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、みにらくんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。
YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの日常を見ることができます。
みにらくん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。