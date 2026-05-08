ママと一緒にくつろぎたい猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で2.3万回以上再生され、「甘えん坊さんだね」「私も一緒にお昼寝したい」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママが帰宅してくつろぎ始めると、猫が近づいてきて……『可愛すぎる行動』】

ママとお昼寝したい

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、ミヌエットのみにらくんの愛らしい日常が紹介されています。

ある日、ママが帰宅すると、みにらくんが部屋でのんびりとくつろいでいるのを発見。横になりながら前足をふわっと浮かせた、ちょっとユニークなポーズが印象的だったのだそうです。

ママも「少しだけ休もう」と部屋の真ん中で横になると、すぐにみにらくんが近づいてきました。まるで一緒に過ごしたいと言っているかのように、じっと見つめていたのだとか。

その後、みにらくんはママのお腹のあたりを前足でトントンとマッサージし始めました。思いがけない“お手伝い”に、ママも思わず笑みがこぼれたそうです。

ママのお腹をふみふみ

マッサージを終えたみにらくんは、そのままママのお腹の上をスタスタと通過。少し大胆な移動に、思わずくすっとしてしまいます。

そのまま向かった先は、ママの足元。足を伸ばしてみると、みにらくんはその間にすっぽりと収まり、落ち着いた様子でくつろぎ始めたのだそうです。

しばらく心地よさそうに過ごしていたものの、ふとした瞬間に、みにらくんはきょとんとした表情でママを見上げます。

まるで「どうしてそこにいるの？」とでも言いたげな、不思議そうなまなざしだったのだとか。その予想外の反応に、ママも思わず笑ってしまったのでした。

かまってほしい

別の日も、ママが帰宅してくつろいでいると、みにらくんがそっとお腹の上に乗ってきたのだそうです。

そのまま前足でやさしくこねるように動かしながら、喉をゴロゴロと鳴らしてご満悦な様子。安心しきった表情で、穏やかな時間を過ごしていました。

ママのそばで過ごすのが大好きな様子が伝わってくる、甘えん坊なみにらくん。

一緒にくつろぐひとときを楽しむ姿に、思わずほっとするような投稿となっていました。

投稿には、「飼い主さんとくつろぎたいんだね」「甘えん坊さん可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、みにらくんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの日常を見ることができます。

みにらくん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。