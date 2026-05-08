『田鎖ブラザーズ』第4話 繋がるはずのない点と点… 封印された過去が明らかに
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第4話が、8日に放送される。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
■第4話のあらすじ
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真（岡田将生）と稔（染谷将太）は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
一方、強行犯係では、放火殺人事件で殺された水澤愛子（武上陽奈）につきまとっていたとされる「東郷」という男が、金塊強奪犯の平中（福松凜）と共謀して愛子を追っていたと見立て、平中のマンションを捜索することに。するとその最中、逃走中だった平中が変わり果てた姿で発見されたとの一報が入り…。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真（岡田将生）と稔（染谷将太）は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
一方、強行犯係では、放火殺人事件で殺された水澤愛子（武上陽奈）につきまとっていたとされる「東郷」という男が、金塊強奪犯の平中（福松凜）と共謀して愛子を追っていたと見立て、平中のマンションを捜索することに。するとその最中、逃走中だった平中が変わり果てた姿で発見されたとの一報が入り…。