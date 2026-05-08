トリミングサロンのお姉さんのことが大好きだというマルプーさん。他のワンコのカット中に見せたまさかの『お邪魔行動』が可愛すぎると話題になっているのです。

仕事にならない…！？思わず頬が緩んでしまうその光景は記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：トリミングサロンのお姉さんが大好きな犬→他の犬をカット中、下を見てみると…仕事にならない『まさかの行動』】

トリミングサロンのお姉さんが大好きな犬→他の犬をカットしていると…

Xアカウント『@pretty_solulu』に投稿されたのは、大好きなトリマーさんにお邪魔行動をするマルプーさんのあざと可愛すぎるお姿。

この日、マルチーズ×トイプードル「うる（ulu）」ちゃんは、トリミングに出かけられたのだそう。

仕事にならない『まさかのお邪魔行動』に絶賛

全幅の信頼を寄せており、大好きなトリマーのお姉さんと一緒に過ごす時間はうるちゃんにとっても特別なようで…あまりにも微笑ましい行動を見せてくれたのだといいます。

共に暮らすチワワ×ポメラニアン「そる（sol）」ちゃんのカット中も、うるちゃんはトリマーさんから離れたくなかったようで…ぴったりと側に寄り添っていたのだそう。

膝立ちでカットをするトリマーさんの足の上を陣取るようにして、身を寄せるうるちゃんのお姿はあまりにもあざと可愛いものだったようで、それでもトリミングに集中しなければならないトリマーさんの努力を思えば脱帽してしまうほど…。

信頼関係をも感じさせる微笑ましくも、クスッと笑えるその光景は飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいい、トリマーさん忙しそう」「この光景見てみたいｗｗｗ」「可愛すぎる」「ふくらはぎマッサージのサービスでーす」「可愛すぎるー！」などのコメントが寄せられています。

仲良しコンビの微笑ましい日常

うるちゃんには、ポメチワ「そる」ちゃんという大切で大好きな存在も。個性とユーモアに溢れる仲良しコンビの日常はとっても微笑ましく尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすそるちゃん、うるちゃんのお姿は日々多くのユーザーにマルプー、ポメチワの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pretty_solulu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。