ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは７日、今季最終戦の横浜戦（９日・ヤマハ）に向けて静岡・磐田市内でのトレーニングを公開した。５日に今季限りでの引退を発表したロック大戸裕矢（３６）が、練習後に取材に対応。「恵まれたラグビー人生だった」と振り返った。

身長１８７センチ。２メートル級の外国人選手が多いロックとしては、決して大きくはない。「でも当時の監督の清宮（克幸）さんが、スキルや考え方を教えてくれた。愛情を持って育ててくれました」

入社２年目の２０１３年からレギュラーを務め、１４年度の日本選手権優勝に大きく貢献。日本代表にも選ばれた。公式戦キャップは山村亮さん（２０４）、太田尾竜彦さん（１９３）に続くクラブ歴代３位の１７５を数える。

「まだやれる」という思いはある。だが次のキャリアのことも考えて、決断したという。横浜戦は背番号１９でリザーブに。「今季最終戦が（チームの地元の）ヤマハスタジアムと重なったことに運命を感じます。悔いのないプレーをしたい」と必勝を誓った。

この日の練習後にはチームの仲間たちと、見学していたファンと一緒に記念写真に納まった。「お疲れさま」と温かい声をかけられた。「このチームは愛されているな、と感じました。しっかりと頑張りたい」と横浜戦を見据えた。