メーデー5連休に延べ15億1700万人が地域またぎで移動―中国

中国では5月1日から5日がメーデー5連休となった。中国交通運輸部によると、連休中に地域またぎで移動した人の数は延べ15億1700万に達し、過去最多を更新した。

5連休中、中国において地域跨ぎで移動した人の数は延べ15億1712万8000人で、1日当たり平均延べ3億342万5600人、前年同期比3．49％増だった。

鉄道の利用者は延べ1億637万7000人で、1日当たり平均延べ2127万5400人、前年同期比4．6％増だった。道路で移動（高速道路および一般国・省道の有料交通機関以外の小型車で移動した人の数、道路の有料交通機関利用者の数を含む）した人の数は延べ13億9172万人で、1日当たり平均延べ2億7834万4000人、前年同期比3．51％増だった。水路で移動した人の数は延べ849万2000人、1日当たり平均延べ169万8400人、前年同期比1．37％減だった。民間航空利用者は延べ1054万人で、1日当たり平均210万8000人、前年同期比5．74％減だった。

15億2000万人の移動というのは単なる人々の大移動ではなく、中国の経済と社会発展の力強い鼓動、民生消費の旺盛な活力も反映している。（提供/人民網日本語版・編集/KN）