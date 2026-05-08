埼玉の「新・大動脈」16年越し“完成”に喜びの声！

2026年も4月後半を迎え、待ちに待ったゴールデンウィークの季節となりました。

連休を利用してクルマで遠出を計画している人も多いなか、埼玉県北部を走るドライバーの間で「劇的に移動がラクになった」と熱い視線を集めている新しい道があります。

【画像】「すげぇぇ…！！」 これがメチャ便利な 「埼玉の新バイパス」です！（6枚）

それが、2025年12月20日に全線での供用がスタートした「主要地方道花園本庄線バイパス」です。

このバイパスは、深谷市の後榛沢エリアから本庄市の北堀までを結ぶ約2.8キロの区間が新たに開通したことで、深谷市榛沢新田から本庄市西富田に至るトータル約6キロの道のりが、ついに一本の太いルートとして直結しました。

2009年度に事業がスタートしてからおよそ16年もの長い歳月と、約44億円という多額の事業費が投じられたこの一大プロジェクトは、埼玉県北部の交通網を根本から変えるポテンシャルを秘めています。

新しく完成した道路は、幅員が15メートルと非常にゆったりとした造りになっており、広々とした車道はもちろん、歩行者や自転車が安心して通れる歩道もしっかりと確保。

これまで地元の人々が生活道路として使っていた旧道は、すれ違うのも気を使うような道幅の狭い区間や、歩道すらないブラインドカーブがいくつも連続する危険な環境でした。

しかし今回の新ルート完成によって、通過するクルマがバイパスへと分散し、旧道の慢性的な渋滞解消と安全性の劇的な向上が実現しています。

さらに、深谷市の花園エリアから、上越新幹線が停まる本庄早稲田駅の周辺、そして関越自動車道の本庄児玉インターチェンジまでを最短ルートで結んでおり、急ピッチで進む周辺の商業施設や住宅地の開発を強力に後押しするインフラとしても大いに期待されています。

実際に開通から数ヶ月が経ち、この新しい大動脈を利用している地元ドライバーからは、喜びのコメントがネット上などにも多数寄せられています。

「今まで本庄早稲田駅に向かうときは渋滞や細い道を我慢していたけれど、この道のおかげで信じられないくらい移動がスムーズになった」「本庄総合公園の体育館へ行くのに、わざわざ遠回りしなくて済むようになり、到着時間が格段に早くなった」といった、利便性の向上を絶賛する声が目立ちます。

とくに「深谷成徳の方面から駅の周りに行く際、いつもヒヤヒヤしていた新幹線の高架下にある激狭アンダーパスを通らずに済むようになったのは本当にありがたい」という、地元ならではのリアルな安堵の声は印象的です。

その一方で、「道が広くて走りやすい反面、夜間になると周囲に明かりが少なく暗いため、安全のために街灯をもっと増やしてほしい」という、今後の改善を願う切実な要望も挙がっていました。

実際にこのバイパスにクルマを走らせてみると、とくに橋梁を通過する区間では周囲の視界がパッと開け、広大な景色を楽しみながら快適にクルージングできる開放的な道路に仕上がっています。

埼玉県の大野もとひろ知事も全線開通にあたり、交通網整備による時間短縮効果や地域活性化への手応えを口にしており、同県が過去10年間において企業の本社転入超過数で全国2位を誇る背景には、こうした交通インフラの圧倒的な優位性があると強調しています。

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このようにして、単なるA地点からB地点への移動手段という枠を超え、地域の安全と経済成長を支える屋台骨へと進化した花園本庄線バイパス。

ゴールデンウィークのお出かけでも、関越道へのアクセスルートとして多くのドライバーを助ける心強い存在となりそうです。