東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7209 高値0.7264 安値0.7205
0.7306 ハイブレイク
0.7285 抵抗2
0.7247 抵抗1
0.7226 ピボット
0.7188 支持1
0.7167 支持2
0.7129 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5983 安値0.5937
0.6016 ハイブレイク
0.5999 抵抗2
0.5970 抵抗1
0.5953 ピボット
0.5924 支持1
0.5907 支持2
0.5878 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3665 高値1.3666 安値1.3620
1.3727 ハイブレイク
1.3696 抵抗2
1.3681 抵抗1
1.3650 ピボット
1.3635 支持1
1.3604 支持2
1.3589 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7209 高値0.7264 安値0.7205
0.7306 ハイブレイク
0.7285 抵抗2
0.7247 抵抗1
0.7226 ピボット
0.7188 支持1
0.7167 支持2
0.7129 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5983 安値0.5937
0.6016 ハイブレイク
0.5999 抵抗2
0.5970 抵抗1
0.5953 ピボット
0.5924 支持1
0.5907 支持2
0.5878 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3665 高値1.3666 安値1.3620
1.3727 ハイブレイク
1.3696 抵抗2
1.3681 抵抗1
1.3650 ピボット
1.3635 支持1
1.3604 支持2
1.3589 ローブレイク