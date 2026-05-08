東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7209　高値0.7264　安値0.7205

0.7306　ハイブレイク
0.7285　抵抗2
0.7247　抵抗1
0.7226　ピボット
0.7188　支持1
0.7167　支持2
0.7129　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5940　高値0.5983　安値0.5937

0.6016　ハイブレイク
0.5999　抵抗2
0.5970　抵抗1
0.5953　ピボット
0.5924　支持1
0.5907　支持2
0.5878　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3665　高値1.3666　安値1.3620

1.3727　ハイブレイク
1.3696　抵抗2
1.3681　抵抗1
1.3650　ピボット
1.3635　支持1
1.3604　支持2
1.3589　ローブレイク