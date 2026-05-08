ラージョ快挙のスペイン勢が来季も「CL5枠」決定!! 追加枠逃したドイツ勢は超熾烈なブンデス4位争いに

ラージョ快挙のスペイン勢が来季も「CL5枠」決定!! 追加枠逃したドイツ勢は超熾烈なブンデス4位争いに