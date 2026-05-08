７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９４．８１ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１０．９ドル（＋１６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９７０．１セント（＋２８９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０１．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．７５セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３８７．７２（－０．２８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９４．８１ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１０．９ドル（＋１６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９７０．１セント（＋２８９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０１．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．７５セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３８７．７２（－０．２８）
出所：MINKABU PRESS