佐藤健、本田翼、伊野尾慧らが極限の心理戦を繰り広げる！ 『シークレットNGハウス Season2』予告解禁
5月22日よりPrime Videoにて独占配信される二宮和也×若林正恭（オードリー）MCのバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』より、“究極の心理ゲーム”が加速する予告映像、キービジュアルが解禁された。
【動画】豪華な参加者たちが翻弄される!? 『シークレットNGハウス Season2』予告
『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉やしぐさの中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。
さらにSeason2では二宮と若林がゲームのプロデュースにもより関わり、ルールもアップデート。これまではNGを3回出した時点で即脱落となっていたが、今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか―予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。
このたび、別室からモニタリングする二宮と若林が「これはすげえ！！」「おもしれ〜！！」と声を上げるなど、Season2でも一筋縄ではいかない奥深いゲーム展開を予感させる予告が解禁。
「究極の心理ゲーム」というテロップが流れると同時に、佐藤健、本田翼、伊野尾慧たちプレーヤー陣は一気に極限状態へと追い込まれていく。「なんで…」と困惑する本田翼や、NGの警告音を受けて「くそ！！！」と机をたたく若槻千夏など、わずかな言動が命取りとなる空間の中で、参加者たちは翻弄されていく。
さらにSeason2の具体的なステージも明らかに。1st STAGEは「クイズ番組」という設定のもと進行し、そのほかにも「ゲームセンター」「記者会見」「トーク番組」など、多彩なシチュエーションが用意されている。警告音を頼りに“NG”を推理し、いち早くその正体に気づいた者だけが生き残る。さらにライバルにNGを踏ませる駆け引きも重要となり、ゲームはよりスリリングな展開に。
予告映像の終盤では、佐藤健が「やめてくれ！！ もう何も聞かないでくれ！！」と嘆く姿も映し出され、極限状態に追い詰められたプレーヤーたちのリアルな反応が強烈な印象を残す。笑いと緊張が交錯する極限の心理戦。この過酷なサバイバルゲームの中で生き残り、賞金を手にするのは一体誰なのか…？
キービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身にまとったプレーヤーたちの姿が。胸元には“NG”の文字がデザインされた徽章を付けるなど、プレーヤービジュアルと共通する世界観を踏襲しつつも、MCである二宮と若林のビジュアルも加わり、驚きの表情や不敵な笑みなど、多種多様な感情を露わにした姿を見せているプレーヤーたちが切り取られている。極限の心理戦の中で揺れ動くそれぞれの内面が切り取られた、よりドラマ性を感じさせるビジュアルとなっている。
今回はどのようにゲームに挑むのか。そして、優勝賞金を手にするものは誰なのか？
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。
【動画】豪華な参加者たちが翻弄される!? 『シークレットNGハウス Season2』予告
『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
さらにSeason2では二宮と若林がゲームのプロデュースにもより関わり、ルールもアップデート。これまではNGを3回出した時点で即脱落となっていたが、今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか―予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。
このたび、別室からモニタリングする二宮と若林が「これはすげえ！！」「おもしれ〜！！」と声を上げるなど、Season2でも一筋縄ではいかない奥深いゲーム展開を予感させる予告が解禁。
「究極の心理ゲーム」というテロップが流れると同時に、佐藤健、本田翼、伊野尾慧たちプレーヤー陣は一気に極限状態へと追い込まれていく。「なんで…」と困惑する本田翼や、NGの警告音を受けて「くそ！！！」と机をたたく若槻千夏など、わずかな言動が命取りとなる空間の中で、参加者たちは翻弄されていく。
さらにSeason2の具体的なステージも明らかに。1st STAGEは「クイズ番組」という設定のもと進行し、そのほかにも「ゲームセンター」「記者会見」「トーク番組」など、多彩なシチュエーションが用意されている。警告音を頼りに“NG”を推理し、いち早くその正体に気づいた者だけが生き残る。さらにライバルにNGを踏ませる駆け引きも重要となり、ゲームはよりスリリングな展開に。
予告映像の終盤では、佐藤健が「やめてくれ！！ もう何も聞かないでくれ！！」と嘆く姿も映し出され、極限状態に追い詰められたプレーヤーたちのリアルな反応が強烈な印象を残す。笑いと緊張が交錯する極限の心理戦。この過酷なサバイバルゲームの中で生き残り、賞金を手にするのは一体誰なのか…？
キービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身にまとったプレーヤーたちの姿が。胸元には“NG”の文字がデザインされた徽章を付けるなど、プレーヤービジュアルと共通する世界観を踏襲しつつも、MCである二宮と若林のビジュアルも加わり、驚きの表情や不敵な笑みなど、多種多様な感情を露わにした姿を見せているプレーヤーたちが切り取られている。極限の心理戦の中で揺れ動くそれぞれの内面が切り取られた、よりドラマ性を感じさせるビジュアルとなっている。
今回はどのようにゲームに挑むのか。そして、優勝賞金を手にするものは誰なのか？
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。