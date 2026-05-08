日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は７日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」がメキシコ大統領官邸を訪問したことを報じた。

現在、世界ツアー中でメキシコを訪れているＢＴＳは６日（日本時間７日）、メキシコ市にある大統領官邸でクラウディア・シェインバウム大統領と会談。番組では官邸バルコニーに大統領とともに現れ、ＢＴＳをひと目見ようと集結した約５万人のファンにあいさつしたことを紹介した。

群衆の多さにワイプに映った総合司会の水卜麻美アナウンサーは目をまん丸に。金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の阿部亮平「ワールドツアーの公演数からもものすごい人気が知れますけど、大統領官邸のバルコニーに行けるんですね！」と驚嘆していた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界３４都市で８５公演のツアー開催中。