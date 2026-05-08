右腹斜筋の張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているムーキー・ベッツ内野手（３３）が、早ければ１１日（日本時間１２日）の本拠地・ジャイアンツ戦から復帰する可能性があると７日（同８日）、ジ・アスレチックのファビアン・アルダヤ記者が伝えた。

ベッツは８、９日に参加３Ａで実戦出場する予定で、同記者は「関係者によれば、ベッツは日曜日にロサンゼルスへ戻る予定で、球団が状態を確認したうえで、月曜のジャイアンツ戦で復帰する可能性があるという」と報じた。

ベッツは、今月４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦の初回に四球で出塁。フリーマンの右中間への２点適時二塁打で一塁から一気に生還したが、その際に負傷して１回裏の守備につかず途中交代。当初は右腰を痛めたと発表されていた。

先月２９日（同３０日）には、報道陣の取材に応じ、現状を報告した。ベッツは「医者は６週間と言っているけど、まだ１か月もたっていない。ただ回復は順調で、一般的な腹斜筋のケースよりも少し早いくらい。状態はかなりよくなっている」と良好をアピールしていた。