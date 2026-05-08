ドルチェ＆ガッバーナの新作フレグランス♡限定ハートボトルが登場

ドルチェ＆ガッバーナから、繊細なライトピンクのボトルで人気を集める「マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」に、数量限定のハート型スモールサイズが仲間入り♡2026年5月7日（木）より発売される20mLサイズは、持ち運びしやすい可愛らしさとラグジュアリー感を兼ね備えた特別なアイテム。自分らしさや情熱を讃える、ロマンティックな香りの魅力をご紹介します♪

ハート型ボトルに込めた想い

「ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」は、“ディヴォーション（献身）”をテーマにしたフレグランス。

単なる恋愛感情だけではなく、自分自身や人生への深い愛情、揺るぎない想いを香りで表現しています。

今回登場する数量限定の20mLサイズは、ブランドを象徴する“サクレハート（聖心）”を思わせるハート型デザインが印象的♡

ライトピンクカラーのボトルは上品でフェミニンな雰囲気があり、ポーチに入れて持ち歩きたくなる可愛さです。

価格は10,890円（税込）。特別感のあるデザインは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

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フローラルグルマンの優雅な香り

香りを手掛けたのは、マスターパフューマーのオリヴィエ・クレスプ。透明感のあるフローラルグルマン調で、やさしさと華やかさを兼ね備えた香りに仕上げています。

トップノートでは、ペアブロッサムの軽やかな甘さに、カシスのフルーティなアクセントが重なり、みずみずしくスタート。

続くハートノートでは、ピオニーの華やかなブーケにオレンジブロッサムの柔らかな明るさが加わり、女性らしい透明感を演出します♪

ラストノートには、「ディヴォーション オードパルファム」でも象徴的なマダガスカル産バニラを使用。さらにムスキーなアンブロックスやアンバリーウッドアコードが溶け合い、奥行きのあるエレガントな余韻を残します。

DEVOTION FAMILY



・ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム

・ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム インテンス

・ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス

・ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション プールオム オードパルファム

・ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション プールオム パルファム

香りとともに自分らしさを楽しんで

可憐なハート型ボトルと、包み込まれるようなフローラルグルマンの香りが魅力の「マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」。

自分自身を大切にしたい時や、気分を高めたい日に寄り添ってくれる特別なフレグランスです♡数量限定アイテムなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪