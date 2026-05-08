タレントの重盛さと美（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘア＆美くびれ“自慢”ショットを公開した。

「改めてまして…髪の毛切りましたっ @ryoooooooooooooooo 天才美容師 森田怜さん作」とつづり、ミニニット＆デニム姿で、カットしたての新ヘア姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」「YouTube見てね」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い〜似合ってますね」「サイコー」「かーわーいーい 癒しをありがとう」「もうどんな髪型でも似合う」「くびれも、髪の毛もさいこー！！」「なんなんだこの透明感は可愛いがすぎるぞぉぉぉぉ」「可愛さのインパクト凄い」などの声が寄せられている。

重盛は、2007年にグラビアアイドルとして芸能界入りし、10年からフジテレビ人気バラエティー「めちゃ×2イケてるッ!」にレギュラー出演し“おバカキャラ”として人気に。

ドラマ、映画、舞台、CMなど幅広く活躍し、16年にはユニット「LLS」を結成し、シングル「LOVE GAME」で歌手デビュー。タレントと並行し、音楽活動も行っている。