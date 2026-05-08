写真家の下村一喜さんがインスタグラムを更新。女優の宮沢りえさん（53）の印象が激変したモデルショットを披露している。



【写真】カッコ良くて美しい！と反響を呼んだ宮沢りえさんの近影

下村さんが5月7日の投稿でアップしたのは、グレーのスーツに身を包む宮沢さん。キリリとした眉と鼻筋、アップでまとめたリーゼントヘアの宮沢さんには、どこか男性的な雰囲気も漂っている。



また、下村さんは5日の投稿でも宮沢さんのモデルショットを2枚公開。ここでの宮沢さんはエキゾチックな装いとなっており、フレンチモヒカンのヘアスタイルで黒×ゴールドの衣装を身につけたクールな宮沢さんや、対照的に赤色を中心んとしたコーディネートで艶やかな美しさが表れている宮沢さんのショットも見られる。



ネット上では、それぞれ違った印象のモデルショットに反響続々。「カッコイイ！！」「中性的な魅力もこの眉毛もカッコいい」「エキゾティックで素敵ですね」「下村さんが撮影されたりえさんすごくステキ」「カッコ良くて美しい」「相変わらずの美しさ、眼福ですね」などのコメントが寄せられていた。