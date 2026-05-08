規格外…平均飛距離279ヤードは全体1位 韓国の17歳アマが2年前の“衝撃再現”へ2位発進
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞2年前の2024年大会は、当時アマチュアだったリ・ヒョソン（韓国）が優勝するという“衝撃”で幕を閉じた。15歳176日での優勝は、14年に勝みなみが打ち立てた15歳293日を10年ぶりに塗り替えるツアー史上最年少勝利に。そして今年の初日、再び同じ韓国のアマチュア選手が上位を賑わせている。
【写真】メジャー史上最大の逆転劇 15歳アマが衝撃V
現在、韓国の高校に通う17歳のオ・スミンが、首位と2打差の2アンダー・2位タイで滑り出した。前年度の「韓国女子アマチュアゴルフ選手権」優勝の資格で出場。母国のアマチュアランク1位に立ち、ナショナルチームでも活躍している。「そこまで緊張もしていませんでした。最初（前半11番）でボギーが来ましたが、欲を出さずにプレーしているうちに、少しずつ良くなりました」。受け答えも堂々としている。2008年生まれのスミンとヒョソンは同学年の関係でもある。「ナショナルチームでも一緒にプレーしたし、すごく仲良しです」。それだけに2年前の出来事は、鮮明に頭に残っている。「ヒョソンは、この大会で優勝したんだ、すごいなって思っています。自分でプレーして、そう思いました」。そんな仲間の後を追うチャンスが到来している。スラリと伸びた高身長から繰り出されるドライバーショットは、平均273ヤードを誇る。今大会初日の計測ホール（11、17番）でも平均279ヤードを記録。2位の鶴岡果恋（268ヤード）を11ヤードも上回り、全体1位になった。4月20日には千葉県で行われた「全米女子オープン最終予選」にも参加。「日本でプレーした経験もありますし、韓国での予選会がなくなったので」という理由で受けて4位になり、日本で本戦チケットも手に入れている。今年9月16日には18歳になる。「米国ツアーの予選会（Qシリーズ）を受けたいと思っています。海外でプロになりたい。タイミングが合えば、日本のプロテストも受けてみたい」。すでに視線は世界に向けられている。昨年もこの大会に出場して予選通過を果たすなど、試合で何度も訪れている日本では「ラーメン、とんかつ」を食べることも楽しみにしている。“規格外”のアマチュアが、並みいるプロの脅威になるかもしれない。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC リーダーボード
オ・スミン プロフィール＆成績
韓国の17歳飛ばし屋が仰天の2オン「圧倒的に強い選手になりたい」
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
日本勢は？ 米女子ツアーのリーダーボード
現在、韓国の高校に通う17歳のオ・スミンが、首位と2打差の2アンダー・2位タイで滑り出した。前年度の「韓国女子アマチュアゴルフ選手権」優勝の資格で出場。母国のアマチュアランク1位に立ち、ナショナルチームでも活躍している。「そこまで緊張もしていませんでした。最初（前半11番）でボギーが来ましたが、欲を出さずにプレーしているうちに、少しずつ良くなりました」。受け答えも堂々としている。2008年生まれのスミンとヒョソンは同学年の関係でもある。「ナショナルチームでも一緒にプレーしたし、すごく仲良しです」。それだけに2年前の出来事は、鮮明に頭に残っている。「ヒョソンは、この大会で優勝したんだ、すごいなって思っています。自分でプレーして、そう思いました」。そんな仲間の後を追うチャンスが到来している。スラリと伸びた高身長から繰り出されるドライバーショットは、平均273ヤードを誇る。今大会初日の計測ホール（11、17番）でも平均279ヤードを記録。2位の鶴岡果恋（268ヤード）を11ヤードも上回り、全体1位になった。4月20日には千葉県で行われた「全米女子オープン最終予選」にも参加。「日本でプレーした経験もありますし、韓国での予選会がなくなったので」という理由で受けて4位になり、日本で本戦チケットも手に入れている。今年9月16日には18歳になる。「米国ツアーの予選会（Qシリーズ）を受けたいと思っています。海外でプロになりたい。タイミングが合えば、日本のプロテストも受けてみたい」。すでに視線は世界に向けられている。昨年もこの大会に出場して予選通過を果たすなど、試合で何度も訪れている日本では「ラーメン、とんかつ」を食べることも楽しみにしている。“規格外”のアマチュアが、並みいるプロの脅威になるかもしれない。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC リーダーボード
オ・スミン プロフィール＆成績
韓国の17歳飛ばし屋が仰天の2オン「圧倒的に強い選手になりたい」
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
日本勢は？ 米女子ツアーのリーダーボード