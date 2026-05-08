実測は91Y！ スピンで池ポチャの悲劇も… “史上最短パー3”初日の結果はどうなった？
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今年の茨城GC西コースに現れた、女子ツアー史上最短パー3の15番（1988年ツアー制度施行後）。同じ西コースを使用し160ヤードに設定された2023年大会と比べると62ヤード、これまでツアー最短だった1991年と92年の「ミヤギテレビ杯女子オープン」16番の115ヤードよりも17ヤードも短い“超ショートホール”は、歓声とどよめきが入り混じる場所になった。
【写真】チョンって打ったら乗りそうだけど… ツアー最短のパー3
まずピン位置はフロントエッジから6ヤードの場所に切られ、グリーン手前に待ち構えている池寄り。実測は91ヤードに設定され、ティショットではウェッジが選択されていた。初日のスタッツを見ると、難易度は全体13位の易しさ。難関ホールが揃う西コースではこの位置になったが、平均ストロークは『3.1833』で+0.1833と“オーバーパー”だ。内訳はバーディが14人、パー78人、ボギー21人、ダブルボギー6人、トリプルボギーが1人。4日間通じて200万円が懸けられているホールインワン賞を奪う選手は現れなかった。短いから簡単という単純な話ではなく、傾斜に富んだグリーンの奥に飛びすぎると、段下のカップを狙うきつい下りのパットが待ち受けるなど、繊細さが求められた。カップ付近を狙う際は、開幕前にコースセッティング担当の茂木宏美が、「短いクラブでしっかりとしたスピンコントロールの技術を追求するため」と意図を説明したように、技術が必要になった。実際、カップの少し奥にキャリーしたボールがスピンで戻り、そのまま池に吸い込まれた小林光希（結果はダブルボギー）など、わずかな差が“ケガのもと”になった選手も少なくない。ここでバーディを奪った14人のなかのひとり、佐久間朱莉は「短くなった分、難しい。手前の段だからスピンがかかると池が見える。ギリギリを狙いました」と振り返る。ティショットでは50度と54度で悩んだ結果、50度のウェッジを握り、力加減もスピンも抑え目のショットを選択。「ピンにキャリーしても少し戻る程度で、ちょっと奥に行っても（傾斜で）戻ってくるかな、というジャッジをしました」。結果これが2メートルにつき、スコアを伸ばした。首位発進した福山恵梨も、ここでバーディを奪ったが、シビアな状況を乗り越えていた。フォローの風が吹く状況で52度を握り、狙いは「手前よりは奥」。スピンも抑え目だったため、バーディパットは下りの5メートルを残した。「同じ組の選手が（下りのパットで）かなりオーバーしていたので、速いのかなと。距離だけ合わせる感じで打ったら入りました」。安全にという気持ちをバーディにつなげた。ツアー通算50勝で永久シード保持者の不動裕理は、この試みについて「面白いと思います。メリハリがあるし、頭の切り替えも必要。スピンの技術を試せるところを用意してくれて、チャレンジできたほうが、やっている選手にとってはいい」と歓迎。ただ、「その分、他が長くなるんですけど」と言った後には、困ったといったような苦笑いを浮かべた。2日目のピンはどこに切られるのか。茂木は「いろいろ考えてます」と笑いながら話していたが、2日目以降も選手の技術が試されるのは間違いないはずだ。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC 初日の結果
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が今季メジャー初戦で登場！その意図は？ 前年覇者の申ジエは「ペブルビーチ」を彷彿？？
「レディスティで回っているよう」松山英樹は名物の7番109ヤードに驚き
ギャラリーからも心配の声「今年は大丈夫です！」 藤田さいきが苦い記憶払拭へ好発進
慣れない仕事で「事件」も発生？ 新人プロらがボランティア業務を体験する『ルーキーキャンプ』を実施
まずピン位置はフロントエッジから6ヤードの場所に切られ、グリーン手前に待ち構えている池寄り。実測は91ヤードに設定され、ティショットではウェッジが選択されていた。初日のスタッツを見ると、難易度は全体13位の易しさ。難関ホールが揃う西コースではこの位置になったが、平均ストロークは『3.1833』で+0.1833と“オーバーパー”だ。内訳はバーディが14人、パー78人、ボギー21人、ダブルボギー6人、トリプルボギーが1人。4日間通じて200万円が懸けられているホールインワン賞を奪う選手は現れなかった。短いから簡単という単純な話ではなく、傾斜に富んだグリーンの奥に飛びすぎると、段下のカップを狙うきつい下りのパットが待ち受けるなど、繊細さが求められた。カップ付近を狙う際は、開幕前にコースセッティング担当の茂木宏美が、「短いクラブでしっかりとしたスピンコントロールの技術を追求するため」と意図を説明したように、技術が必要になった。実際、カップの少し奥にキャリーしたボールがスピンで戻り、そのまま池に吸い込まれた小林光希（結果はダブルボギー）など、わずかな差が“ケガのもと”になった選手も少なくない。ここでバーディを奪った14人のなかのひとり、佐久間朱莉は「短くなった分、難しい。手前の段だからスピンがかかると池が見える。ギリギリを狙いました」と振り返る。ティショットでは50度と54度で悩んだ結果、50度のウェッジを握り、力加減もスピンも抑え目のショットを選択。「ピンにキャリーしても少し戻る程度で、ちょっと奥に行っても（傾斜で）戻ってくるかな、というジャッジをしました」。結果これが2メートルにつき、スコアを伸ばした。首位発進した福山恵梨も、ここでバーディを奪ったが、シビアな状況を乗り越えていた。フォローの風が吹く状況で52度を握り、狙いは「手前よりは奥」。スピンも抑え目だったため、バーディパットは下りの5メートルを残した。「同じ組の選手が（下りのパットで）かなりオーバーしていたので、速いのかなと。距離だけ合わせる感じで打ったら入りました」。安全にという気持ちをバーディにつなげた。ツアー通算50勝で永久シード保持者の不動裕理は、この試みについて「面白いと思います。メリハリがあるし、頭の切り替えも必要。スピンの技術を試せるところを用意してくれて、チャレンジできたほうが、やっている選手にとってはいい」と歓迎。ただ、「その分、他が長くなるんですけど」と言った後には、困ったといったような苦笑いを浮かべた。2日目のピンはどこに切られるのか。茂木は「いろいろ考えてます」と笑いながら話していたが、2日目以降も選手の技術が試されるのは間違いないはずだ。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC 初日の結果
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が今季メジャー初戦で登場！その意図は？ 前年覇者の申ジエは「ペブルビーチ」を彷彿？？
「レディスティで回っているよう」松山英樹は名物の7番109ヤードに驚き
ギャラリーからも心配の声「今年は大丈夫です！」 藤田さいきが苦い記憶払拭へ好発進
慣れない仕事で「事件」も発生？ 新人プロらがボランティア業務を体験する『ルーキーキャンプ』を実施