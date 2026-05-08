『機動戦士ガンダム』ア・バオア・クーを再現可能！1/144ガンプラHGシリーズを気軽にディスプレイ
メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「RMS 機動戦士ガンダム（HGシリーズ用） Gストラクチャー【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「RMS 機動戦士ガンダム（HGシリーズ用） Gストラクチャー【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）」(6,050円)
1/144ガンプラHGシリーズを気軽にディスプレイ可能で、世界観を楽しめる「Gストラクチャー」シリーズがお求めやすい未塗装半完成キットとして再登場。
お手持ちのガンプラHGシリーズと組み合わせて、ジオラマディスプレイを演出。本体は色分けされた成型色構成となっており、パーツは一部組立済みとなっている。
初心者でも容易に組み立てが可能なほか、塗装や付属のマーキングデカールを用いて、思いのままディテールアップができる。
本編最終話の宇宙要塞ア・バオア・クーにおいて一部損壊したガンダムとジオングが繰り広げる印象的な名シーンを自身のイメージで再現して楽しんでみたい。
(C)創通・サンライズ
2026年9月発送予定「RMS 機動戦士ガンダム（HGシリーズ用） Gストラクチャー【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）」(6,050円)
お手持ちのガンプラHGシリーズと組み合わせて、ジオラマディスプレイを演出。本体は色分けされた成型色構成となっており、パーツは一部組立済みとなっている。
初心者でも容易に組み立てが可能なほか、塗装や付属のマーキングデカールを用いて、思いのままディテールアップができる。
本編最終話の宇宙要塞ア・バオア・クーにおいて一部損壊したガンダムとジオングが繰り広げる印象的な名シーンを自身のイメージで再現して楽しんでみたい。
(C)創通・サンライズ