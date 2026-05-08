【鈴木優香】元先輩との切ない再会。豪華作家が描く「物語グラビア」がエモすぎる

『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！

このあと、どうする？：鈴木優香

4月28日発売の『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』に、鈴木優香が登場。人気連載「このあと、どうする？」にて、情緒溢れるグラビアを披露した。

鈴木優香 ©撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

今作のシナリオを手掛けたのは、漫画原作『きみの絶滅する前に』で知られる作家・後谷戸隆だ。その繊細な世界観を、YouTube登録者数60万人を誇る鈴木優香が圧倒的な表現力で体現している。

鈴木優香 ©撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

無機質な日常の中で、一輪の花のように咲き誇る彼女の美しさ。すらりとした四肢と、どこか寂しげで目を離せない視線。作家とモデル、両者の才能が共鳴した珠玉のストーリーグラビアだ。

【プロフィール】

鈴木優香

2000年 8 月15日、静岡県生まれ。2021年 9 月、AKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題となり、現在、チャンネル登録者数は約60万人。

最新情報は、X（@SUZUKIYUUKARIN_）、YouTube（@yuuka_chan815）をチェック！

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後谷戸隆

1986年、東京都生まれ。Xに投稿する短編小説が人気を博し、小説家デビュー。漫画原作も手がけ、『きみの絶滅する前に』（講談社）はSNSで話題を呼び、第8回さいとう・たかを賞にノミネートされた。『友達がタイムマシンを作ったので』（KADOKAWA）が発売中。

最新情報は、X（@ushiroyato）をチェック！

【画像クレジット】撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

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