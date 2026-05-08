他の色をすべて塗りつぶす白の遺伝子！ なぜ白猫の遺伝子は「黒」や「茶」の情報を消去できるのか？【猫柄図鑑】

猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【W/w 遺伝子座の特徴】

目の色や聴覚にも影響するほど強力！

この遺伝子座には、W遺伝子とw遺伝子という２つの対立遺伝子があります。遺伝子名の「W」は英語の「white」に由来します。W遺伝子は全身の毛を真っ白にする強力な遺伝子で、他の遺伝子座（A/a遺伝子座やO/o遺伝子座）の遺伝子型がどのようなものであれ、その効果を消し去ります（エピスタシス効果）。一方、w遺伝子は全身を真っ白にしない遺伝子で、W遺伝子はw遺伝子よりも優性です。白猫は必ずW 遺伝子をひとつ(Ww型)、あるいは２つ（WW型）持っています。遺伝子型がww型の場合のみ、他の遺伝子座の遺伝子が働くことができ、黒猫やキジ猫、三毛猫などになります。

W遺伝子はとても強力で、毛柄以外にも瞳の色や聴覚にまで影響を及ぼすこともあります。白猫に左右の目の色の違うオッドアイや、難聴の子が多いのはそのためです。

W遺伝子…全身を真っ白にする

w遺伝子…全身を真っ白にしない

W遺伝子を持つ猫

W遺伝子をひとつでも持っていれば、エピスタシス効果によって、必ず全身が真っ白になります。

W遺伝子のエピスタシス効果によって、目の色にまで影響を及ぼし、オッドアイになることもあります。

W遺伝子がひとつでもあれば ⇒ 全身が真っ白に！

【POINT】

白猫以外の猫はみんな「ww型」の遺伝子型を持つ。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘