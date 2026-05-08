【本日の見通し】中東情勢を警戒ながら、米雇用統計にも注目



前日のドル円はＮＹ時間に入って買い戻しが優勢となった。ＮＹ時間に下げて始まった原油相場が上昇に転じ、米国債利回りも上昇した。こうした中、ドル買いの動きとなって、ドル円は１５６円台後半まで上昇を見せた。



引き続き米国とイランの協議の行方が注目される。協議の不透明感が再び広がりつつあり、ドル買いにつながる可能性がある。なお、今日は21時半に４月の米雇用統計が発表される。市場予想では、非農業部門雇用者数は前月比6.5万人増（前回は17.8万人増）、失業率は4.3％（前回は4.3％）となっており、その結果に左右されそうだ。



米雇用統計の発表までは１５６～１５７円台での推移が続くとみられる。１５７円を超えてくると、徐々に介入警戒感が高まり、上値を抑えられることとなろう。米雇用統計の結果次第では大きく上下に振幅する可能性もある。



ユーロドルはＮＹ市場でのドル買いの影響で上値の重い展開となり、１．１７台前半まで下落を見せた。この後も上値の重い展開が見込まれる。



ユーロ円はユーロ売りと円売りの交錯する中、１８４円を挟んでの振幅となった。この後も１８４円を挟んで方向性を探る動きとなりそうだ。



ポンドドルはＮＹ市場で１．３６３０台まで上昇した後にドル買いの動きから下げに転じた。１．３５５０近辺まで下落しており、今日も上値の重い展開となりそうだ。



ポンド円は海外市場で２１３円台に乗せた後はポンドドルの下落に追随して、２１２．３０近辺まで下落を見せた。その後は２１２円台半ばでもみ合っており、今日は２１２円台を中心とする動きか。



MINKABU PRESS

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