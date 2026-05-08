東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.93 高値156.96 安値156.02
158.19 ハイブレイク
157.58 抵抗2
157.25 抵抗1
156.64 ピボット
156.31 支持1
155.70 支持2
155.37 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1726 高値1.1778 安値1.1723
1.1817 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1762 抵抗1
1.1742 ピボット
1.1707 支持1
1.1687 支持2
1.1652 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3555 高値1.3632 安値1.3549
1.3691 ハイブレイク
1.3662 抵抗2
1.3608 抵抗1
1.3579 ピボット
1.3525 支持1
1.3496 支持2
1.3442 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7802 高値0.7807 安値0.7766
0.7858 ハイブレイク
0.7833 抵抗2
0.7817 抵抗1
0.7792 ピボット
0.7776 支持1
0.7751 支持2
0.7735 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.93 高値156.96 安値156.02
158.19 ハイブレイク
157.58 抵抗2
157.25 抵抗1
156.64 ピボット
156.31 支持1
155.70 支持2
155.37 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1726 高値1.1778 安値1.1723
1.1817 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1762 抵抗1
1.1742 ピボット
1.1707 支持1
1.1687 支持2
1.1652 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3555 高値1.3632 安値1.3549
1.3691 ハイブレイク
1.3662 抵抗2
1.3608 抵抗1
1.3579 ピボット
1.3525 支持1
1.3496 支持2
1.3442 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7802 高値0.7807 安値0.7766
0.7858 ハイブレイク
0.7833 抵抗2
0.7817 抵抗1
0.7792 ピボット
0.7776 支持1
0.7751 支持2
0.7735 ローブレイク