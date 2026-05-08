東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.93　高値156.96　安値156.02

158.19　ハイブレイク
157.58　抵抗2
157.25　抵抗1
156.64　ピボット
156.31　支持1
155.70　支持2
155.37　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1726　高値1.1778　安値1.1723

1.1817　ハイブレイク
1.1797　抵抗2
1.1762　抵抗1
1.1742　ピボット
1.1707　支持1
1.1687　支持2
1.1652　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3555　高値1.3632　安値1.3549

1.3691　ハイブレイク
1.3662　抵抗2
1.3608　抵抗1
1.3579　ピボット
1.3525　支持1
1.3496　支持2
1.3442　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7802　高値0.7807　安値0.7766

0.7858　ハイブレイク
0.7833　抵抗2
0.7817　抵抗1
0.7792　ピボット
0.7776　支持1
0.7751　支持2
0.7735　ローブレイク