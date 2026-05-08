北日本や北陸では、9日（土）昼頃にかけて、雨や雷雨となり、風の強まるところがあるでしょう。10日（日）は、全国の広い範囲で晴れる見込みです。

■全国予報（8日予報）

北日本〜北陸では、8日昼頃から雨や雷雨となるでしょう。なお、北海道では午前中から雨のところもありそうです。関東・東海は、モクモクとした雲が発生しやすく、午後は関東北部を中心に雷雨のところがありそうです。西日本では、午前中はくもり空、午後は次第に晴れてくるところが多いでしょう。沖縄（那覇）は午後から雨が降り出すでしょう。

■全国気温（8日予想）

日中の気温は、前日より低くなるところが多い見込みです。ただ、関東南部は前日並みの気温で、湿気があって蒸し暑く感じそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 17℃（-6 5月中旬）

青森 19℃（-6 5月中旬）

仙台 23℃（-1 6月中旬）

新潟 22℃（-3 5月下旬）

さいたま 28℃（＋1 6月下旬）

東京 27℃（＋1 6月下旬）

名古屋 25℃（-3 5月中旬）

大阪 23℃（-4 平年並み）

広島 23℃（-2 平年並み）

高知 26℃（＋1 6月上旬）

福岡 21℃（-5 4月下旬）

■週末の天気（9日〜10日）

9日（土）は、北陸〜北日本で、午前中は雨や雷雨となるでしょう。また、東北を中心に風も強まりそうです。関東〜西日本は、朝から晴れるところが多く、初夏の日差しで新緑がまぶしいでしょう。

10日（日）は、九州〜北海道の広い範囲で晴れる見込みです。沖縄は土日とも梅雨空となるでしょう。土日の予想最高気温は、西日本〜関東で23〜25℃くらいの見込みです。

■来週の天気と気温の予想

来週11日（月）から来週14日（木）にかけては、晴れる地域、晴れる日が多い見込みです。なお、沖縄は、来週12日（火）にかけて、梅雨空が続くでしょう。日中の気温は、平年を上回るところが多く、東京・大阪・福岡では、夏日となる日もあるでしょう。