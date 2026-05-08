７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円９３銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円０１銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。



ドル円相場は日本時間夕に米国とイランの戦闘終結への期待感から１５６円０２銭をつける場面があったものの、海外市場では和平協議の行方を見極めたいとのムードのなか下げ渋り。この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数や１～３月期の米非農業部門労働生産性指数（速報値）が強い内容となったほか、ニューヨーク連銀が発表した４月の消費者調査で１年先の予想物価上昇率（中央値）が１年ぶりの高水準となったこともドルの支えとなった。その後、米紙ウォール・ストリート⁠・ジャーナル（ＷＳＪ）が「トランプ米政権は、ホルムズ海峡の船舶航行を支援する作戦『プロジェクト・フリーダム』を早ければ週内にも再開することを検討している」と報じると、有事のドル買いに押し上げられる形で一時１５６円９６銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２６ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS