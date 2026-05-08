鈴鹿央士が主演を務めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』の追加キャストとして生見愛瑠、濱尾ノリタカ、前田拳太郎、伊勢谷友介、佐野岳、大鶴義丹、片岡鶴太郎らの出演が決定。あわせてメイン予告が公開された。

参考：鈴鹿央士が拳ひとつで“逆襲”を始める Netflixシリーズ『喧嘩独学』新場面写真公開

世界累計閲覧数22.8億回を超える韓国の人気ウェブトゥーンを実写化する本作は、スクールカースト最底辺の高校生が、“自身の喧嘩を動画配信する”という異質な方法で世の不条理に立ち向かう青春エンターテインメント作品。

スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる“理不尽”に“我慢”を重ねる日々。だが、そんな彼にある日転機が訪れる。不意に起きた同級生との“喧嘩”。それが誤って全世界へと生配信されてしまう。すると、その熱量溢れる滑稽な喧嘩姿が思いがけず大バズり。「喧嘩＝金になる」と知った志村は、一人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル「喧嘩独学」を立ち上げる。ー彼の壮大な“金のための下剋上”はここから始まった。

『翔んで埼玉』『はたらく細胞』などを手がけた監督・武内英樹と脚本・徳永友一のタッグが、Netflixシリーズに初参戦。暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその拳で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村を演じるのは、映画『蜜蜂と遠雷』、『silent』（フジテレビ系）などの鈴鹿。さらに、自身も“理不尽”に涙し、そして志村の逆襲に心震わせ新たな一歩を踏み出す「秘密」を抱える後輩女子・秋役で見上愛、スクールカースト上層部から突然の都落ち、志村へ「喧嘩配信」という“悪魔の囁き”を行う張本人カネゴン役で菅生新樹が出演。そのほか、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子らがキャストに名を連ねている。

新たに出演が発表された生見が演じるのは、物語のキーパーソンとなるヒロイン・朝宮夏帆。夏帆の幼なじみで、総合格闘技界の若きホープとして期待される扇達也役を濱尾、志村の前に立ちはだかる強敵であり、テコンドーの達人・新庄玲央役を前田がそれぞれ演じる。

さらに、志村たちに近付く裏社会のプロモーター・桑田雄剛役で伊勢谷、インフルエンサーとして活躍するルミ（浅川梨奈）に近付く怪しい芸能関係者・君島英司役で佐野、夏帆の父親で、志村の母・美由紀（原田美枝子）が入院する病院の院長・朝宮豊役で大鶴、そして男手一つで秋を育て上げた父・八潮基晴役で片岡が出演する。

公開されたメイン予告には、いじめと貧しさに追い詰められた、人生どん底の主人公／高校生・志村光太（鈴鹿央士）が“ある出来事”を境に「喧嘩を生配信して稼ぐ」という、型破りかつ禁断の道に進んでいく様子が映し出される。喧嘩など一度もしたことがない素人の志村が、謎の教本動画を手に独学で拳を鍛え、八潮秋（見上愛）やカネゴン（菅生新樹）とともに、スマホ一台で強敵たちへ立ち向かっていく。視聴回数が増えるごとに狂乱していくネット社会のリアルと、泥臭くて、痛くて、だけどなぜだか目が離せないアクションシーンの数々。そして殴られても立ち上がり、何度でも食らいつく志村の熱き姿。果たして彼らが人生の逆襲劇に「喧嘩ライブ配信」を選んだワケとは。さらに、鶏の仮面を被った謎の師範の正体とは。

あわせて、秋、カネゴン、夏帆（生見愛瑠）、それぞれの登場人物たちとともに、これまでの理不尽な人生をひっくり返すかの如く、天に高く拳を突き上げた志村の姿が捉えられたキーアートも公開された。

さらに、原作者のT.Junと作画担当の金正賢からコメントも到着。T.Junは「主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました」と喜びを語り、金正賢も「この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります」と配信スタートへの期待を寄せている。

コメントT.Jun（原作）皆さん、こんにちは。『喧嘩独学』の作者、T.Junです。子どもの頃、漫画本をめくりながら漫画家になることを夢見ていた私が、自分の作品がこれほど素晴らしい実写ドラマとして形になった姿を目の当たりにし、本当に胸がいっぱいで、今でも信じられない気持ちです。主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした。主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました。視聴者の皆さんにも、キャストの皆さんが作品に注ぎ込んだ熱量と迫力あるアクションを、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます！

金正賢（作画担当）私が魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです。この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

◾️配信情報Netflixシリーズ『喧嘩独学』Netflixにて、6月11日（木）世界独占配信出演：鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹、濱尾ノリタカ、浅川梨奈、前田拳太郎、長田拓郎、関口メンディー、高山璃子、坂口涼太郎、前田公輝、名村辰、伊勢谷友介、佐野岳、オラキオ、大鶴義丹、片岡鶴太郎、原田美枝子、生見愛瑠原作：『喧嘩独学』（PTJ cartoon company）作画：金正賢（LINEマンガ連載）監督：武内英樹脚本：徳永友一エグゼクティブ・プロデューサー：福井雄太（Netflix）企画・プロデュース：稲葉直人プロデューサー：前田茂司企画制作：ミリアゴンスタジオ制作プロダクション：楽映舎製作：Netflix（文＝リアルサウンド編集部）