「太すぎるパンツ」苦手な人へ！【AMERICAN HOLIC】すっきり見え狙える「優秀スウェパン」

楽ちんなスウェットパンツ。部屋着っぽく見せないためには、すっきりとしたデザインを選ぶのがポイントです。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけた1本は、ピンタック入りのワイドすぎないシルエットで、ラフさを抑えつつきれい見えを狙えるのがGOOD。スウェパン初心者さんもトライしやすいので、ぜひチェックしてみて。

ピンタック効果ですっきり見えが狙える

【AMERICAN HOLIC】「センタータックワイドスウェットパンツ」\1,744（税込・セール価格）

適度なゆるさがありつつ、太すぎないスウェットパンツ。ピンタックデザインのおかげで、縦のラインを強調しながらすっきりとした印象を狙えて、きちんと感があるのも魅力。上品なアイテムとも合わせやすそうです。しかも今なら、セール価格でゲットできるチャンスです。

すっきりトップスを合わせれば脚長効果にも期待大

短め丈のジャケットと合わせることで、ウエスト位置が高く見えてバランスのいいスタイルに。デニム × スウェットというカジュアルな素材同士でも、シルエットにこだわることでクリーンに見えやすくなります。パンツのウエストは前がフラットになっているため、Tシャツインもすっきりと決まり脚長効果も狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。