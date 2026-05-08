「今それ聞く？」子ども5人をワンオペ看病、38度の高熱で寝込んだ私。夫の『無慈悲な第一声』に絶望

筆者の友人Aさんは、5人の子どもを育てる専業主婦です。子どもたちの看病をしていて、ついに自分まで高熱を出して倒れた彼女に、出張帰りの夫がかけたのは労いではなく耳を疑うひと言でした。

子どもの看病で、ついに自分もダウン

ある日、5人の子どもたちが次々に発熱。夫は長期出張中。その対応をすべて一人でこなしていました。

病院に連れて行き、薬を飲ませ、食べられるものを用意して、夜中も何度も起きて様子を見る――そんな日が何日も続きました。

5人いると、1人が落ち着いたと思ったら次の子が熱を出す、の繰り返し。正直、休む暇なんてありませんでした。

そして案の定、私自身も体がだるくなり、熱を測ると38.7度。

ようやく子どもたちが学校へ行き、家の中が静かになったタイミングで、私はやっと横になることができました。

出張帰りの夫が放った“ズレた一言”

やっと横になれる――そう思って布団に入った時、出張から夫が帰ってきました。

私に熱があることは連絡済みだったので、心のどこかで、少し期待していたのだと思います。

「大丈夫？」

「子どもたちのことありがとう」

そんな一言があるだけで、少し救われる気がしていました。