タレントのキャシー中島が5日、自身のインスタグラムで結婚式の写真とともに、結婚記念日を迎えたことを報告した。



【写真】母が縫った白無垢で 大スターが出席した超豪華な結婚式

キャシーは「48年前の11月に2人は出会い、 12月に恋人になり、 次の年の5月5日に夫婦になりました。 今日は47回目の結婚記念日です♪」と記し、夫で俳優の勝野洋と見つめ合うショットを投稿した。キャシー26歳、勝野が29歳だった1979年に2人は結婚式を挙げている。



結婚式の写真を「私は母が縫った白無垢で嫁ぎました。 幸せになってほしいと思いを込めて母は作ってくれたのでしょう♪」と述懐。2020年にキャシーはブログで「石原裕次郎さん三船敏郎さん松田優作さん加藤剛さん、皆さんもうここにはいらっしゃらないけど、披露宴のスピーチでは素晴らしい言葉を私たち夫婦にくださいました」と、戦後の芸能界を彩ったスーパースターが出席したことを明かしている。



その結婚式の2カ月後に母親が54歳で亡くなったという。「私は母よりも20歳も歳を重ねてしまいました。そして母の思いはちゃんと叶っています。」と続けた。3人の子供に恵まれたが、つらい出来事もあった。モデルでジュエリーデザイナーだった長女・七奈美さんが2009年に29歳の若さで他界。「私たちより先に旅立ってしまいましたが、何時もそばにいる感じがします」と思いをつづった。



「勝野丸はこれからも進みます。 何があっても愛という力があるから大丈夫 勝野パパと言う素晴らしい船長がいるから大丈夫」と夫への信頼を文字にし、子供たちからもらった花束とケーキに瞳を潤ませる姿も。「大きな幸せに胸がいっぱいになって 全ての人に ありがとうって言いたくて、 本当に ありがとうございます とっても幸せです」と感謝を伝えた。



キャシーはラウンジで「私はカプチーノ、勝野はマティーニを楽しみながらたくさん話をしました。気がついたら1時間も話していたようです。」と明かし、記念に撮影した2ショットもアップ。「さあ金婚式を目指して前に進んでいきましょう。」と結んだ。



ファンからは「愛に溢れている勝野家」「素敵なご夫婦 素晴らしい勝野丸」「どれも素敵なショット」「お互いを尊敬し合い支え合ってこれまでの時間を過ごされてきたのですね」「幸せのお裾分けをありがとうございます」といったコメントが寄せられていた。



キャシーは1952年生まれ。ハワイ・マウイ島で生まれ、3歳のころから日本で生活。69年にモデルとして芸能界デビューした。勝野は49年生まれ。日本テレビ系の刑事ドラマ「太陽にほえろ！」のテキサスこと三上順役などで人気を博した。次女で女優の雅奈恵は2015年にスイス人と国際結婚している。



（よろず～ニュース編集部）