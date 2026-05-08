俳優の草なぎ剛（51）が7日、所属事務所の公式サイトを通じて、第1子が誕生したことを発表した。また、お笑いコンビの笑い飯・哲夫（51）が6日、ラジオ番組に出演し、今月末に第4子が誕生することを明かした。近年、50代で子どもを授かる芸能人が増えている。

草なぎは、公式サイトで「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。

一方、哲夫はラジオ番組「笑い飯 哲夫のサタデー★ナイト仏教」（FM大阪）の中で、ゲストに迎えたお笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（40）と子どもの話題になり、「5月の末に4人目できんねん」と告白。哲夫は2016年10月に結婚。これまで長女、長男、次男の順で2男1女を授かっていた。

51歳で4児の父になるという驚きの報告に、ファンからは「おめでとうございます！子どもに恵まれることは奇跡です。生まれてくるお子さんのためにも頑張ってください」「4人の子育ては想像を絶するけど、喜びは4倍‼」「将来が楽しみですね。くれぐれもお身体を大切に」などと祝福の声がネット上に寄せられた。

一方で、「浮き沈みの激しい芸能界であと20年生き残るかは不明なところ。子どもの将来が心配だ」「ただでさえ不規則な仕事なうえに年齢も人生の半分を超えている。子どもだらけの生活は不安でしかない」「大家族は楽しいけれど、生活環境以前に親権者の年齢も重要」といった心配の声も散見される。

ひと昔前、50代といったら孫がいてもおかしくはない“おじいちゃん世代”だったが、近年は初めて子どもを授かる芸能人も少なくない。

ケンドーコバヤシ（53）は今年1月、フジテレビONEの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」の番組内で、結婚と第1子誕生を発表して世間を驚かせた。

また、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）は2019年2月に19歳年下の一般女性と結婚。50歳を過ぎて不妊治療に取り組み2024年11月、54歳にして第1子女児のパパとなった。

2022年8月には、お笑いコンビのくりぃむしちゅー・有田哲平（55）に第2子となる女児が誕生したことを所属事務所が公式サイトで発表。有田は、2016年に一般女性と結婚し、2020年12月、自身49歳で第1子女児を授かっており、次女誕生時は51歳となる。

さらに昨年8月、お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（52）が自身のインスタグラムで「千原三兄弟！よろしくです！」と伝え、第3子男児の誕生を報告。千原は、2015年に一般女性と結婚し、2017年12月に第1子男児、2021年7月に第2子男児の誕生を報告しており、51歳にして3兄弟の父として日々奮闘している。

晩婚化は社会全体で進んでいるが、特に芸能界では顕著なようで年配パパが多く誕生している。もはや家族計画が崩壊しているかのようにも見えるが、これまでに挙げたパパ芸能人には並外れた経済力やカリスマ性、トーク力、バイタリティーがあってのことだ。一般の男性が50代で新米パパになれるかといえば、若い女性はそう簡単にはなびかないだろう。