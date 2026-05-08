あす5月9日に運命のドラフト会議を控える「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」。それに先立ち、5月7日に特番「ドラフト大予想スペシャル」が放送された。番組内では、渡辺明九段（42）と聞き手の野原未蘭女流二段（22）が、まだ見ぬ新チームの指名のゆくえを徹底予想した。

【映像】藤井六冠はどこへ？渡辺九段のドラフト予想（10時間31分10秒頃）

今大会のドラフトは、地域枠とオープン枠の2段階制という変則的なルールが採用されている。タイトル保持者やA級棋士は地域枠から除外され、その後のオープンドラフトからの参戦となる仕組みだ。

オープンドラフト1巡目の予想において、各チームの指名が集中する大本命として話題の中心になったのが、将棋界の“絶対王者”で超早指しのフィッシャールールにおいても圧倒的な実力を誇る藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）だ。

しかし、全8チーム中何チームが指名競合するかという問いに対し、渡辺九段は「5球団ってなかなかないもんね」とプロ野球のドラフトを引き合いに出し、極端な競合にはならないと推測した。

その理由として「いくら目玉と言われていても、やっぱりみんな他へ行った方がいいっていう心理が働く」と解説。中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）ら各監督の思惑が交錯し、実際には3〜4チーム程度の競合に落ち着くとの見立てを披露した。

果たして、明日行われるドラフト会議本番で、絶対王者である藤井竜王・名人を引き当てるのはどのチームなのか。新チーム誕生に向け、ファンの期待と熱気は最高潮に達している。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）