おやつに夢中になっていた大型犬に、「おさんぽ行く？」と聞いてみた飼い主さん。すると次の瞬間、思わず吹き出してしまうような表情を見せることとなったそうです。

投稿は記事執筆時点で46万回再生を突破。「振り向いた時の顔が好きすぎるｗ」「最高に可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おやつに夢中な大型犬に『おさんぽ行く？』と聞いてみた結果→瞬時に振り向いて…『驚きの表情』】

おやつに夢中なよもぎちゃん

TikTokアカウント「yomoginatsume0116」に投稿されたのは、大型犬の微笑ましいリアクション。登場するのは、ワイマラナーの「よもぎ」ちゃんです。この日、よもぎちゃんは床に伏せたまま、おやつを夢中でカミカミしていたのだとか。

前脚のあいだにおやつを抱え込み、視線も完全に手元へ集中していたというよもぎちゃん。飼い主さんが「よもぎ」と名前を呼んでも、まるで聞こえていないかのように無反応だったそう。その徹底した“おやつ優先モード”に、思わずクスッとしてしまいます。

「おさんぽ行く？」のひと言で…

しかし次の瞬間、飼い主さんが「おさんぽ行く？」と声をかけると、よもぎちゃんの様子が一変。さっきまで動いていた口がピタリと止まり、勢いよく振り向いたのだとか。その反応の速さからは、「その言葉は聞き逃せない！」という気持ちが伝わってくるようです。

しかも、振り向いた直後のお顔がなんとも独特。目を見開き、口元を少しめくり上げたような表情のまま固まってしまったようなお姿は、まるで「なんだって！？」と驚いているかのようだったそう。静止画のようにフリーズした表情には、思わず頬が緩んでしまいます。

愛おしすぎるリアクション

背後からは飼い主さんの笑い声も聞こえ、よもぎちゃんのリアクションがどれほどインパクト抜群だったのかが伝わってきます。名前を呼ばれた時には反応しなかったにもかかわらず、“おさんぽ”というワードには瞬時に反応する姿も愛らしいポイント♡

驚きと期待が入り混じり、まるで漫画のワンシーンのようなリアクションは、強烈なインパクトを残すことに。おやつに夢中になっていたはずなのに、おさんぽの気配を察知した瞬間に見せた表情は、多くの人を笑顔にしたのでした。

話題となった投稿には「凄い反射神経！行く？の前にはこっちむいてるｗ」「吹きましたｗｗ」「顔作れんくらいさんぽ好きなんよね」「名前呼んだ時には反応しないのに可愛いすぎる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「yomoginatsume0116」では、よもぎちゃんとウルフドッグのなつめくんの、田舎暮らしの様子が多数投稿されています。大型犬ならではのダイナミックなお姿や、思わず笑顔になってしまう日常のやり取りも魅力。ふたりの可愛さに癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomoginatsume0116」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。