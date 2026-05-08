ドジャース傘下３Ａのオクラホマは７日（日本時間８日）、右脇腹を痛めて負傷者リスト入りしているムーキー・ベッツ内野手が８日（同９日）のゲームで実戦復帰する予定であることを発表した。

オクラホマ・コメッツは「ムーキー・ベッツはＭＬＢのリハビリの一環として金曜日と土曜日にコメッツでプレーする予定です」と記した。ベッツは４月４日のナショナルズ戦に「３番・遊撃」で出場し、初回の打席で四球で出塁した後、４番フリーマンの右中間二塁打で生還。しかし、ベンチに戻る足取りは重く、その裏の守備から途中交代した。

試合後にＭＲＩ検査を受けた結果、右腹斜筋に損傷が判明。ロバーツ監督は初回の打席でバットのスイングを止めた際に痛めたと明かしていた。

当初は１カ月以内の復帰が見込まれていたが、再発を避けるために慎重に調整を進めてきた。米報道によると１１日のジャイアンツ戦からメジャー復帰が見込まれているという。今季は８試合に出場し、打率・１７９（２８打数５安打）、２本塁打、７打点と開幕から状態が上がっていなかったが、実績抜群のベテランが復帰へ秒読み段階に入った。