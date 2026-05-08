「ダオンが…」10代で“妊娠させられた”エピソードをTVで明かし話題に、韓国巫女が悪質コメントに要望

巫女として活動するノ・スルビが、悪質コメントについて心境を明かした。

ノ・スルビは5月6日にインスタグラムを更新。

【写真】豊かなボリューム…スイムウェアのノ・スルビ

「ダオンが1週間前に残したコメントを見ました」と投稿した。

併せて公開されたキャプチャ画像には、ノ・スルビの娘が悪質コメントを書き込む人々に向け、「ママに悪口を言わないでください」とコメントを残した様子が収められていた。

これについてノ・スルビは、「ダオンはいつも未熟な私を愛して、守ってくれます。こんなコメントを書かせてしまったことが、本当に申し訳なくて、とても悲しいです」と胸中を吐露した。

（写真＝ノ・スルビInstagram）

さらに、「悪質コメントは少しだけ控えてください。どうしても言いたいことがあるなら、私にDMで送ってください。きちんと受け止めて、フィードバックし、改善していきます」と訴えた。

また、「YouTubeのコメント欄に書かれると、ダオンが全部読んでしまうんです。それが本当に辛いです」とも付け加えた。

ノ・スルビは18歳だった2016年、ネットで知り合った男性に妊娠させられたと、2023年に出演したテレビ番組『大人たちは知らない高校生ママパパ3』で告白し、話題に。その後、霊能力を持つ巫女（ムーダン）として活動を開始し、今年2月には『占い師たちの運命バトル』に出演して知名度を高めた。