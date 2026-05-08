アメリカ軍がホルムズ海峡近くのイランの港など攻撃か　イラン「アメリカの停戦違反による報復攻撃」　アメリカ報道

複数のアメリカメディアは7日、アメリカ軍がホルムズ海峡に近いイランの港などを攻撃したと報じました。

アメリカメディアによりますと、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦がホルムズ海峡を航行中、イランによる複数のミサイルやドローンなどの攻撃を受けました。

アメリカ側によりますと、被害はないということです。

これを受けてアメリカ軍は、イラン南部のバンダル・アッバースや、ペルシャ湾のゲシュム島にある港を攻撃したと報じられています。

詳しい状況は明らかになっていませんが、アメリカ政府高官は、「自衛のための攻撃で、戦闘の再開や停戦の終了を示すものではない」としています。

これに対してイラン側はアメリカ軍がイランの船舶2隻へ攻撃したほか、複数の沿岸部の民間地域を空爆するなど停戦合意に違反したとして、ホルムズ海峡周辺にいたアメリカ軍の艦船3隻にミサイルなどの報復攻撃を行ったと発表しました。

イランはアメリカの軍艦に重大な被害が出て、周辺海域から退避したと主張しています。

またUAE＝アラブ首長国連邦のアブダビやドバイでも爆発音が聞こえるとの報道があり、イランが周辺国へも攻撃を行っている可能性があるなど状況が緊迫しています。