結婚相手として公務員男性を「好印象」と答えた女性は、半数を下回る――そんな調査結果が、株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「婚活における公務員男性の印象調査」で分かりました。では、公務員男性に対するネガティブな印象には、どのようなことがあるのでしょうか。



【調査結果】婚活における公務員男性に対する印象

調査は、婚活経験のある全国の20〜40代の女性180人を対象として、2026年4月にインターネットで実施されました。



「結婚相手としての、公務員男性に対する印象」を聞いたところ、「好印象」は48.9％、「どちらともいえない」は47.2％、「悪印象」は3.9％という結果になりました。



「公務員男性に対するネガティブな印象」については、「真面目すぎる・堅い・融通が利かない」（45.0％）が最も多く、次いで「収入・給料への不安」（25.0％）、「プライドが高い」（8.3％）が続きました。



回答者からは、「仕事柄ルールや上下関係を重視するため、柔軟さに欠けるのではと感じることもあります。会話も真面目すぎて、気軽さが足りないのではと感じることがあります」（40代女性）、「自分が偉いと思っている。一応私は大企業に勤めているので、公務員よりも年収は上だが、謎の上から目線で話される。公務員であること以外に自慢できることがなく、話がつまらない」（30代女性）、「仕事柄、真面目で冗談が利かないイメージがあります。表情も暗く、こちらから質問しないといつまでも沈黙が続いて、暗い雰囲気が漂います」（40代女性）といった厳しい声が寄せられました。



また、マッチングアプリ利用経験のある女性（168人）に、「マッチングアプリ上での公務員男性の印象」を聞いたところ、「好印象」と答えたのは32.1％にとどまり、「どちらともいえない」（54.2％）は過半数となり、「悪印象」も13.7％にのぼっています。



その一方で、結婚相談所の利用経験がある女性（141人）の印象としては、「好印象」（56.0％）が過半数、マッチングアプリの32.1％と比べると、約24ptの差が見られました。



回答者からは、「ネガティブな印象で挙げた堅実な金銭感覚も、家族という枠になったら安心感に変わると思います」（30代女性）といった意見も寄せられ、結婚相談所のように結婚前提の真剣な場ではプラスの評価に転じることがうかがえました。



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【出典】

▽結婚相談所Presia／婚活で公務員はモテない？結婚できない男性とは？【マッチングアプリ】