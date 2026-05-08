上田桃子も実践するスイング時のパワーを最大限に発揮する為に重要なこととは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

スイング時のパワーを最大限に発揮する為に重要なことは下半身の粘り！

氣が充実していれば、下半身がだらしなく、ゆるむことはない

スウィングにおけるパワーの正体のひとつは、上半身の捻れと下半身の粘りでした。上半身の捻れと下半身の粘りのギャップが、スウィングのパワーの大きさになります。ドアスウィングとは上半身と下半身が同じ方向に回ってしまうと、両者のギャップがほとんどゼロに近く、そのために飛ばない、弱々しいボールになってしまうわけです。

ここで重要になるのが、下半身の粘りです。

荒川先生が私たちにやらせた、バックスウィングでスタンスをオープン、ダウンスウィングでクローズにさせる練習は、前者は主に上半身の捻れ、後者は主に下半身の粘りを体感させる練習でした。消しゴムの上側と下側を反対に捻るように、バックスウィング、ダウンスウィングそれぞれで、最大限のパワーを感じろというわけです。

粘りのない下半身について先生はよく「氣がゆるんだだらしない下半身」という言葉を使いました。オーバースウィングやスウェーなどを大げさにやってみてください。あるいはダウンスウィングでドアスウィングをやってみましょう。すると本当によくわかるのですが、氣がどこかに抜けて逃げてしまっているようで、体に締まりがないのがわかります。下半身がだらしなく、ゆるんでしまうのです。スウィングのパワーだけでなく、氣の存在も体感できる練習ということで、あえて書かせてもらいました。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志