【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（3月）15:00
予想　176.0億ユーロ　前回　197.0億ユーロ（198.0億ユーロから修正）（貿易収支)

ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00
予想　0.3%　前回　-0.3%（前月比)　
予想　-1.8%　前回　0.0%（前年比)

【米国】
雇用統計（4月）21:30　
予想　6.0万人　前回　17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)　
予想　3.8%　前回　3.5%（平均時給・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想　49.2　前回　49.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)

卸売在庫（確報値）（3月）23:00　
予想　1.4%　前回　1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　2.7%　前回　2.7%（卸売売上高・前月比)

【カナダ】
雇用統計（4月）21:30
予想　0.82万人　前回　1.41万人（雇用者数・前月比)
予想　6.7%　前回　6.7%（失業率)

※予定は変更することがあります