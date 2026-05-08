本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（3月）15:00
予想 176.0億ユーロ 前回 197.0億ユーロ（198.0億ユーロから修正）（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 -1.8% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
雇用統計（4月）21:30
予想 6.0万人 前回 17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.8% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 49.2 前回 49.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 2.7% 前回 2.7%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
雇用統計（4月）21:30
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
※予定は変更することがあります
ドイツ貿易収支（3月）15:00
予想 176.0億ユーロ 前回 197.0億ユーロ（198.0億ユーロから修正）（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 -1.8% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
雇用統計（4月）21:30
予想 6.0万人 前回 17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.8% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 49.2 前回 49.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 2.7% 前回 2.7%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
雇用統計（4月）21:30
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
※予定は変更することがあります