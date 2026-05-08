本日の予定【発言・イベント】
8:30 日本実質賃金（3月）
16:00 ラガルドECB総裁、ラテンアメリカ経済会議開会挨拶
16:05 デギンドスECB副総裁、討論会出席
18:45 クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答なし）
9日0:05 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
1:15 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:20 グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
8:30 ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席
ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席
ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）
イスラエル格付け見直し
9日（土）
中国貿易収支（4月）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、ラテンアメリカ経済会議閉会挨拶
ロシア対ナチスドイツ戦勝記念日、軍事パレード開催
10日（日）
チポローネECB理事、討論会出席
※予定は変更することがあります
16:00 ラガルドECB総裁、ラテンアメリカ経済会議開会挨拶
16:05 デギンドスECB副総裁、討論会出席
18:45 クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答なし）
9日0:05 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
1:15 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:20 グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
8:30 ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席
ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席
ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）
イスラエル格付け見直し
9日（土）
中国貿易収支（4月）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、ラテンアメリカ経済会議閉会挨拶
ロシア対ナチスドイツ戦勝記念日、軍事パレード開催
10日（日）
チポローネECB理事、討論会出席
※予定は変更することがあります