負傷の鈴木唯人は無念の不在も…フライブルクが逆転でEL決勝進出! クラブ史上初の主要タイトルに王手
[5.7 EL準決勝第2戦 フライブルク 3-1 ブラガ]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は7日に準決勝第2戦を行った。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はホームでブラガ(ポルトガル)と対戦し、3-1で勝利。第1戦は1-2で敗れていたが、2試合合計4-3で制し、クラブ初の決勝進出を果たした。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で負傷。診断の結果、右鎖骨骨折と判明しておりメンバー外。それでも試合後には笑顔で仲間と喜びを分かち合っていた。
試合は序盤から大きく動く。ブラガはMFマリオ・ドルゲレスが最終ラインを突破したMFヤン・ニクラス・ベステを倒してしまい、決定的な得点機会の阻止で退場処分となる。早い時間帯から数的不利で戦うことになった。
フライブルクは数的優位を生かして均衡を破る。前半19分、MFビンチェンツォ・グリフォが左サイドからクロスを入れると、敵陣PA内でクリアされてこぼれたボールをDFルーカス・キュブラーが押し込む。相手に当たりながらボールはゴールラインを割り、先制ゴールを挙げた。
第2戦で先制したことで、フライブルクは2試合合計2-2と同点に。そして前半41分には試合をひっくり返す。MFヨハン・マンザンビが中盤から豪快な右足ミドルを放ち、ゴールに突き刺した。2試合合計で3-2と逆転に成功した。
前半を2-0、2試合合計3-2で、フライブルクはリードを保ちながら後半に折り返す。
数的不利のなかで追いつきたいブラガは、前半24分にMFジョアン・モウティーニョが狙いすました右足ミドルを放つが、わずかにゴール右外に逸れていく。直後には再びフライブルクが攻勢。27分には右サイドのFKからキュブラーがドンピシャのヘディングシュートを叩き込み、3-0と点差を広げた。
それでもブラガは後半34分に1点を返す。モウティーニョのFKからPA右のDFビクトル・ゴメスが折り返し、FWパウ・ビクトルが頭で押し込んだ。1-3と点差を縮め、2試合合計も3-4と再び1点差に迫った。
フライブルクが残り時間を守り切り、試合はそのまま終了。3-1で勝利し、2試合合計4-3で初の決勝進出を果たした。クラブ史上初の主要タイトルに王手をかけた。決勝は5月20日に行われる。
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は7日に準決勝第2戦を行った。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はホームでブラガ(ポルトガル)と対戦し、3-1で勝利。第1戦は1-2で敗れていたが、2試合合計4-3で制し、クラブ初の決勝進出を果たした。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で負傷。診断の結果、右鎖骨骨折と判明しておりメンバー外。それでも試合後には笑顔で仲間と喜びを分かち合っていた。
フライブルクは数的優位を生かして均衡を破る。前半19分、MFビンチェンツォ・グリフォが左サイドからクロスを入れると、敵陣PA内でクリアされてこぼれたボールをDFルーカス・キュブラーが押し込む。相手に当たりながらボールはゴールラインを割り、先制ゴールを挙げた。
第2戦で先制したことで、フライブルクは2試合合計2-2と同点に。そして前半41分には試合をひっくり返す。MFヨハン・マンザンビが中盤から豪快な右足ミドルを放ち、ゴールに突き刺した。2試合合計で3-2と逆転に成功した。
前半を2-0、2試合合計3-2で、フライブルクはリードを保ちながら後半に折り返す。
数的不利のなかで追いつきたいブラガは、前半24分にMFジョアン・モウティーニョが狙いすました右足ミドルを放つが、わずかにゴール右外に逸れていく。直後には再びフライブルクが攻勢。27分には右サイドのFKからキュブラーがドンピシャのヘディングシュートを叩き込み、3-0と点差を広げた。
それでもブラガは後半34分に1点を返す。モウティーニョのFKからPA右のDFビクトル・ゴメスが折り返し、FWパウ・ビクトルが頭で押し込んだ。1-3と点差を縮め、2試合合計も3-4と再び1点差に迫った。
フライブルクが残り時間を守り切り、試合はそのまま終了。3-1で勝利し、2試合合計4-3で初の決勝進出を果たした。クラブ史上初の主要タイトルに王手をかけた。決勝は5月20日に行われる。