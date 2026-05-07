「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」（以下、ビュリー）が、「香りと香りの物語」をテーマにしたポップアップイベントを6月1日から7日までトゥモローランド 渋谷本店のビュリーカウンターで開催する。

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今回のイベントは、ビュリーの人気アイテムである水性香水「オー・トリプル」のマニフェスト発表に合わせて開催。オー・トリプルは、アルコールを使用しない独自の水性処方を採用したフレグランスで、香りを高濃度に凝縮しながらも、肌に自然になじむ軽やかな使用感を特徴とする。肌や髪に自然に広がる控えめな香り立ちを通じて、マニフェストでは“香りはまとう人の人格を覆い隠すものではなく、その人自身に寄り添うもの”という考え方を提案している。

ポップアップイベントでは、ビュリーの香りの着想源である、世界各地で受け継がれてきた文化や歴史、旅の記憶を音声を通じて紐解きながら、情景の香りを聴覚と嗅覚で楽しむことができる。

また全国にあるビュリーの店舗では、フレグランスの歴史を辿りながら、個性に合った香りを選ぶワークショップ「フレグランス・アトリエ」を7月以降に開催予定。創業者のジャン＝ヴァンサン・ビュリー（Jean-Vincent Bully）による「香りの質問票」を用いて、それぞれの人生観や価値観に合った香り選びを提供する。

◾️「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリーの普遍的な香り」開催概要

期間：2026年6月1日（月）〜7日（日）

場所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 1階 トゥモローランド 渋谷本店内 ビュリーカウンター

◾️オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー：公式サイト