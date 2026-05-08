8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



842.93ポイント ボリンジャーバンド3σ

817.71ポイント ボリンジャーバンド2σ

792.50ポイント ボリンジャーバンド1σ

791.12ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値

775.40ポイント 5日移動平均

771.00ポイント 8日夜間取引終値

767.28ポイント 25日移動平均

762.00ポイント 一目均衡表・転換線

746.72ポイント 75日移動平均

742.06ポイント ボリンジャーバンド-1σ

735.56ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

719.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

716.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

691.63ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース