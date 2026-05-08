グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
842.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
817.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
792.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
791.12ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
775.40ポイント 5日移動平均
771.00ポイント 8日夜間取引終値
767.28ポイント 25日移動平均
762.00ポイント 一目均衡表・転換線
746.72ポイント 75日移動平均
742.06ポイント ボリンジャーバンド-1σ
735.56ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・基準線
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
719.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
716.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
842.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
817.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
792.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
791.12ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
775.40ポイント 5日移動平均
771.00ポイント 8日夜間取引終値
767.28ポイント 25日移動平均
762.00ポイント 一目均衡表・転換線
746.72ポイント 75日移動平均
742.06ポイント ボリンジャーバンド-1σ
735.56ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・基準線
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
719.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
716.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
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