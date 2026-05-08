　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

842.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
817.71ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
792.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
791.12ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
775.40ポイント　　5日移動平均
771.00ポイント　　8日夜間取引終値
767.28ポイント　　25日移動平均
762.00ポイント　　一目均衡表・転換線
746.72ポイント　　75日移動平均
742.06ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
735.56ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
719.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
716.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
691.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース